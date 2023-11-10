В частности, Брижит Макрон и первая леди Украины посетили начальную школу Арбалет, где учатся и украинские дети. На встречу Елена Зеленская подобрала бежевый костюм от украинского бренда и брошь отечественного дизайнера.

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Образ Елены Зеленской

Первая леди продемонстрировала элегантность в изысканном бежевом костюме известного украинского бренда The Coat. Ансамбль включал в себя двубортный жакет в сочетании с платьем миди. Также знаменитость надела белую рубашку. Талию Елена Зеленская подчеркнула тонким кожаным ремешком в коричневом оттенке.

Дополнением к образу стали горчичные замшевые туфли и брошь в форме цветка от украинского дизайнера Руслана Багинского.

Волосы жена президента Украины вложила в легкие локоны и сделала натуральный макияж.

Предыдущий образ Елены Зеленской во Франции

9 ноября первая леди Украины выступила с речью в начале 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Также она увидела фреску, созданную известным французским художником уличного искусства Кристианом Гэми, и торжественно открыла книжную полку в Париже.

На этой встрече Елена Зеленская появилась в стильном образе, состоящем из двубортного пиджака-кимоно от украинского бренда The Lake Studio. Этот элемент одежды имеет цветочную аппликацию с изображением одуванчика, что символизирует сущность солнца, свет и детские мечты. Чтобы дополнить свой наряд, Зеленская соединила пиджак графитового цвета с изысканной черной юбкой и водолазкой в тон. Ее ансамбль идеально дополнила пара черных туфель на шпильке.

Что касается прически, Зеленская накрутила волосы в легкие локоны. Для своего макияжа она выбрала натуральный образ, подчеркнув лицо помадой нюдового оттенка.