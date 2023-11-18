Жена президента вместе с командой своего Фонда познакомилась с семьей, для которой строят новый дом. Это Ирина и Иван Уманские и семеро детей: Андрей, Петр, Алиса, София, Богдан, Иванна и Вероника.

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Елена Зеленская познакомилась с семьей переселенцев

Семья Уманских родом из временно оккупированной Каховки Херсонской области. Их дом поврежден, а город пострадал из-за подрыва Каховской ГЭС. Семья эвакуировалась в Киев в октябре 2022 года, когда бои усилились. Позже они переехали в Васильков. Теперь Фонд строит для них дом в рамках инициативы "Адрес детства".

Было невероятно приятно наблюдать за тем, как семья планировала жизнь на новом месте: где будет детская площадка, кто в какой комнате будет жить, где будут вместе обедать и ужинать,

– поделилась первая леди.



Реакция семьи на строительство / Фото с инстаграма первой леди

Елена Зеленская рассказала, что всем понравилось в Василькове. Отец открыл бизнес, мама помогает и занимается с детьми. Ребята выбирают свои любимые занятия.

"Когда мы строим семье новый дом, заботимся о том, чтобы он был там, где семья нашла комфорт, оставив довоенную жизнь. На Киевщине дети уже ходят в школы и сады, посещают кружки и нашли новых друзей. Поэтому и новый дом Фонд строит в той же территориальной общине".

Первая леди сообщила, что первые 14 домов для больших семей будут одновременно в восьми областях Украины. По плану семьи въедут туда до конца года.



Елена Зеленская с семьей переселенцев / Фото с инстаграма первой леди

Образ первой леди

Елена Зеленская встретилась с семьей из Херсона в сдержанном осеннем образе. Она надела черный свитер с высоким горлом и синие джинсы. Сверху первая леди накинула длинный синий пуховик и выбрала белые сапоги-кроксы с мехом.



Елена Зеленская с семьей переселенцев / Фото с инстаграма первой леди