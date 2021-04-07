Бывшая участница 11 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Александра побывала на праздновании дня рождения блогера Надин, которая также боролась за сердце Михаила Заливаки. Она выбрала для вечеринки соблазнительный наряд и сумку известного бренда.

Александра Миколюк повеселилась на дне рождении подруги Надин. На праздничной вечеринке собрались блогеры, знаменитости и другие участницы "Холостяка-11".

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Праздничный look Александры

Девушка выбрала для публичного выхода эффектный наряд. Она предстала перед камерами в белоснежном платье от украинского дизайнера OLYA MAK. Наряд не имел бретелей, подчеркнул пышный бюст Александры, а вырез сбоку показал ее длинные стройные ноги.

Такой look красавица-брюнетка дополнила бежевыми туфлями-лодочками на каблуке и сумочкой белого цвета от элитного бренда Louis Vuitton.

Изысканный аутфит довершали аксессуары: длинные серьги и лаконичная цепочка. Волосы она уложила в роскошные локоны, а на лице сделала нежный макияж с нюдовой помадой на губах, придавшие образу женственности.



Элегантный образ Александры / Фото из инстаграма Александры из "Холостяка-11"



Элегантный образ Александры / Фото из инстаграма Александры из "Холостяка-11"