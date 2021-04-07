Ексучасниця 11 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Олександра побувала на святкуванні дня народження блогерки Надін, яка також боролася за серце Михайла Заливаки. Вона обрала для вечірки спокусливе вбрання та сумку відомого бренду.

Олександра Миколюк повеселилася на дні народженні подруги Надін. На святковій вечірці зібралися блогери, знаменитості та інші учасниці "Холостяка-11".

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Святковий look Олександри

Дівчина обрала для публічного виходу ефектне вбрання. Вона постала перед камерами в білосніжній сукні від української дизайнерки OLYA MAK. Вбрання не мало бретелей, підкреслило пишний бюст Олександри, а виріз збоку показав її довгі стрункі ноги.

Такий look красуня-брюнетка доповнила бежевими туфлями-човниками на підборах та сумочкою білого кольору від елітного бренду Louis Vuitton.

Вишуканий аутфіт довершували аксесуари: довгі сережки та лаконічний ланцюжок. Волосся вона вклала у розкішні локони, а на обличчі зробила ніжний макіяж з нюдовою помадою на губах, що додали образові жіночності.



Елегантний образ Олександри / Фото з інстаграму Олександри з "Холостяка-11"



Елегантний образ Олександри / Фото з інстаграму Олександри з "Холостяка-11"