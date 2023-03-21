Жена Виктора Павлика отважилась на пластическую операцию: что изменила в себе

Жена Виктора Павлика сделала долгожданную операцию, о которой мечтала уже не один месяц. Екатерина Репьяхова отважилась на ринопластику и липофилинг подбородка.

В Instagram-Stories Екатерина показала кадры с операции и сразу после. Добавим, что несколько недель назад она увеличила себе губы.

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Жена Виктора Павлика призналась, что давно об этом мечтала и наконец решилась на операцию. "Моя мечта сбылась. Плачу от счастья", – написала она.



Екатерина Репьяхова сразу после операции / Скриншот с ее инстаграм-сторис

Екатерина призналась, что это была пластическая операция. Оказалось, что блоггерша сделала себе ринопластику и липофилинг подбородок. Больше деталей Репьяхова пообещала рассказать со временем.



Кадры по операции / Скриншот из инстаграмм-сторис Екатерины Репейной

Когда Екатерина решила сделать операцию