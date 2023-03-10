Жена украинского музыканта Виктора Павлика часто рассказывала, что артист против того, чтобы она меняла что-то в своем облике. Но блогерша рискнула и рассказала об этом в инстаграм-сториз.

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Жена Виктора Павлика увеличила губы

Утром Екатерина Репяхова поделилась волнением и заинтриговала поклонников, на какие изменения она решилась.

Сегодня меня ждет одна процедура, я думаю, что в первую очередь будет в шоке мой муж. И не исключено, что он со мной не будет разговаривать, а может и разведется. Он так по крайней мере когда-то говорил. Но он даже ничего не знает. Он приедет сегодня или завтра.



Екатерина Репяхова / Фото с инстаграм-сториз

Впоследствии блоггер рассказала, что пошла увеличивать губы. Екатерина показала весь процесс на видео. После процедуры звездная жена призналась всем довольна.

"По ощущениям, они огромны... Классно. Супер. Понятно, что разница есть и это круто. Она должна быть".

Екатерина Репяхова увеличила губы: видео

Интересно, что жена Виктора Павлика думает и о других изменениях во внешности. В конце прошлого года она ходила на консультации к пластическому хирургу – блоггер планировала сделать операцию на грудь и сделать ее одинаковыми.

Добавим, что совершить пластические операции – маммопластику и ринопластику – были планами Екатерины Репейной на 2022 год. Блогерша добавляла, что Виктору Павлику не очень нравится идея с ринопластикой, но она хотела убедить его согласиться на этот шаг.