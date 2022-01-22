В блоге со 150-тысячной аудиторией Катя Репяхова опубликовала цели на этот год. Так, девушка хочет сыграть свадьбу мечты, купить новую машину, переехать в новую квартиру, начать свой бизнес, с размахом отпраздновать первый год сына. Однако больше всего публику задели пластические операции – маммопластика и ринопластика.

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Катя Репяхова хочет увеличить грудь и изменить форму носа

Блогер ответила на вопросы фолловеров и честно призналась, зачем ей ложиться под нож. Как выяснилось, девушка недовольна своей грудью после кормления сына. Она хочет сделать их одного размера.

Они очень отличаются. Если импланты, то самые маленькие, которые существуют,

– объяснила жена Виктора Павлика.

Зато изменить форму носа Катя Репяхова решилась после того, как увидела результат ринопластики у одного блогера. К тому же ее сестра сделала эту операцию "с таким же носом" и очень довольна.

"На днях увидела фото одного блогера со "старым носом" и поняла, как круто ей с новым. И все, эта мысль меня не покидает", – откровенно ответила Екатерина.

Катя Репяхова о ринопластике / Фото из инстаграм-сторис жены Павлика

Похоже, жена Павлика имеет в виду победительницу "Холостяка" Дашу Квиткову, которая в декабре сделала пластику носа. Она не меняла форму, а лишь убрала ямочку, которую раньше заполняла филерами.

Как Виктор Павлик реагирует на предстоящие операции жены

Певцу 56 лет, поэтому у него достаточно консервативные взгляды. Он откровенно против того, чтобы любимая ложилась на операционный стол и корректировала свою внешность. Однако Екатерину Репяхову это не смущает.

Он по-прежнему против. Но к осени есть время подготовить его морально,

– заявила Катя Репяхова.

Виктор Павлик с женой / Фото из инстаграм-сторис Кати Репяховой