В Instagram-Stories Екатерина показала кадры с операции и сразу после. Добавим, что несколько недель назад она увеличила себе губы.

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Жена Виктора Павлика призналась, что давно об этом мечтала и наконец решилась на операцию. "Моя мечта сбылась. Плачу от счастья", – написала она.


Екатерина Репьяхова сразу после операции / Скриншот с ее инстаграм-сторис

Екатерина призналась, что это была пластическая операция. Оказалось, что блоггерша сделала себе ринопластику и липофилинг подбородок. Больше деталей Репьяхова пообещала рассказать со временем.


Кадры по операции / Скриншот из инстаграмм-сторис Екатерины Репейной

Когда Екатерина решила сделать операцию

  • В планах жены Павлика на 2022 год было совершить пластические операции – маммопластику и ринопластику, однако война изменила эти мечты.
  • Блогерша тогда говорила, что Виктору Павлику не очень нравится идея с ринопластикой, но она хотела убедить его согласиться на этот шаг.
  • Сменить форму носа Катя Репьяхова решилась после того, как увидела результат ринопластики у одной блоггерши. К тому же она отметила, что ее сестра сделала операцию "с таким же носом" и очень довольна.
  • Кроме того, в конце прошлого года Екатерина ходила на консультации к пластическому хирургу – блоггер планировала сделать также операцию на грудь и сделать ее одинаковыми.