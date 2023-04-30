Жена Виктора Павлика впервые показала своего родного отца, с которым не общается

Жена украинского певца Виктора Павлика недавно со слезами на глазах рассказывала о родном отце. Теперь Екатерина Репяхова показала архивные семейные фотографии и впервые продемонстрировала фанатам, как выглядит ее отец.

Ранее Екатерина рассказывала, что не общается с родным отцом. Во время интервью она не смогла сдержать слез и заявила, что очень хочет встретиться с папой.

К теме Сын – копия папы: жена Виктора Павлика восхищала фото из семейной прогулки

Жена Виктора Павлика часто делится интересными историями и воспоминаниями с детства. Так, на днях Екатерина ездила в свой родной город – Днепр, откуда забрала семейные фотоальбомы.

Репяхова показала поклонникам некоторые фото из альбома. На одной из них была изображена маленькая Екатерина. По ее словам, маленький сын Михаил является ее копией.



Екатерина Репяхова в детстве / Фото с ее инстаграмм-сторис

Кроме того, девушка показала фотографии дома в Днепре, где ее семья так и не смогла поселиться жить.

На одной из фотографий можно увидеть и отца Екатерины. Репяхова показала подписчикам эту фотографию, на которой ее родной папа сфотографирован на фоне их имения.



Отец Екатерины Репяховой / Фото с ее инстаграм-сторис

Добавим, что раньше Екатерина Репяхова подробнее рассказывала о доме и о своем родном отце. По словам блоггерши, ее отец не смог справиться с жизненными трудностями. Сегодня родители Екатерины разведены, а с папой знаменитость не видится.

Также Репяхова рассказывала, почему ее семья так и не смогли поселиться в имении в Днепре. Оказывается, отец звезды стал банкротом и заложил дом в банк. Позже у семьи Репяховой недвижимость конфисковали.

Кстати, недавно жена Виктора Павлика призналась, что их сын, которому почти два года, имеет задержку речи. Мальчик до сих пор не говорит, хотя слышит и понимает звездных родителей. Екатерина уже обратилась к врачам из-за речи сына, его ждет коррекция.