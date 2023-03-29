Почему Катя не общается с отцом

В интервью она пояснила, что папы сейчас нет рядом с семьей, он женат на другой. Напомним, что Екатерина вдвое моложе Виктора Павлика, поэтому ее мама сначала была против этих отношений.

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Екатерина не скрывает, что очень хотела бы встретиться с папой. Но, по ее словам, он "тяжелый" человек.

Не хочу его обидеть. Он (ее папа – 24 Канал) был обеспеченным, но так сложилось в жизни, что он все потерял, стал банкротом. Из-за этого он сильно изменился психологически, все трое детей стали для него "плохими",

– рассказала девушка.

Репьяхова добавила, что в семье было и рукоприкладство, не лично к ней. "Но все равно все мы его любим и готовы помочь", – со слезами на глазах сказала Катя.

Папа подал в суд на Репьяховую

Жена Павлика рассказала, что однажды позвонила по телефону его новая жена и попросила деньги, чтобы забрать его из тюрьмы. "Я отдала все, что у меня было, до копейки… Он был в тюрьме за какие-то долги или избил кого-нибудь, что-то такое..", – ответила Екатерина.

После этого мужчина сам вышел из тюрьмы и подал в суд на дочь.

Подал на меня в суд. Хотел забрать квартиру, которую он оставил. Потом он передумал… После этого мы не общались. Хотя я ему говорила: "Папа, давай я тогда куплю какую-нибудь избушку там, где ты живешь, и не надо со мной судиться", но он сказал нет. А когда я выиграла этот суд, то он спросил, что там насчет избушки,

– рассказала Репьяхова.

Она надеется, что папе стыдно за эту ситуацию, но добавляет, что все ему простила. "Мне есть что вспомнить хорошее с папой и это меня держит. Почему он выбрал такое общение – я не знаю", – объяснила Катя.

Смотрите полное интервью с Екатериной Репьяховой: видео

К слову, недавно жена Виктора Павлика показала необычную для себя фотосессию, однако ее раскритиковали из-за "откровенности". Как Екатерина ответила на хейт читайте в статье.