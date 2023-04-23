В родной Днепр жена Виктора Павлика приехала с мамой и сыном в поминальные дни. Они сходили на кладбище и приехали посмотреть на помпезный дом в тысячу квадратов, который строил отец.

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Как выглядит дом Репяховой, который забрали за долги

Этот дом построил мой отец. И мы здесь должны были жить всей семьей, но не суждено. Папа заложил этот дом в банк, и он теперь не наш. Хотя все это строилось мамой и папой, каждый камешек, каждый кирпичик,

– с горечью поделилась Катя Репяхова.

"Белый камень папа привез из Карпат, а кирпич из Прибалтики. Он сам все придумывал, каждую комнату, окно. Тысячу квадратных метров дом", – добавила блогерша.

Кроме того, она показала себя маленькой с братом возле этого же дома. Тогда он, вероятно, был на этапе ремонта, ведь окна затянуты пленкой.

Катя Репяхова с братом у дома в Днепре / Фото из инстаграма блогерши

Следует напомнить, что с отцом Катя Репяхова не общается. Она называла его "психически неуравновешенным человеком", а в интервью Славе Демину призналась, что он даже подал на нее в суд хотел забрать квартиру в Днепре, которую оставил им с мамой. Дело отец проиграл и вспомнил, что дочь-блогерша предлагала купить ему "какую-то избушку", но все сошло на нет.

"Он был обеспеченным, а затем в один момент потерял все, что у него было. Стал банкротом. На этом фоне он изменился сильно, просто "все плохие", – комментировала супруга Виктора Павлика.