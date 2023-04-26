Как отметила Екатерина, Днепр – ее родной город. Недавно жена Павлика признавалась, тяжело ли ей с мужем из-за большой разницы в возрасте.

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Репяхова залюбовала сеть волшебными фото со своими родными – мужем и сыном. Звездная семья прогулялась по Днепру, куди звездные родители приехали по делам. Екатерина была увлечена от родного города, ее сын тоже выглядел радостным.



Сын Виктора Павлика / Фото из инстаграммы Екатерины Репяховой

Вот и пролетели дни в родном Днепре. Я так хотела прогуляться по родным улицам. С началом войны самые простые вещи дорожишь иначе… Спасибо тебе, Днепр, за мое детство, за мою юность,

– написала она.

Мамочка опубликовала много фото своего сына, который был счастлив провести время с родителями. На фотографиях заметно, что Михаил очень похож на своего звездного отца – Виктора Павлика.



Виктор Павлик прогулялся с женой и сыном Михаилом / Фото из инстаграммы Екатерины

Когда-то Виктор Павлик сравнивал маленького сына со своим фото, сделанным в таком же возрасте, как сейчас Михасик. Видно, что мальчик очень похож на звездного отца.



Виктор Павлик (справа) и его сын Михаил / Фото из инстаграммы звезды

Кстати, недавно жена Виктора Павлика призналась, что их сын, которому почти два года, имеет задержку речи. Мальчик пока не говорит, хотя, как отмечает певец, он слышит и понимает звездных родителей. Екатерина Репяхова уже обратилась к врачам из-за речи сына, его ждет коррекция.