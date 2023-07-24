Возлюбленная Остапчука призналась, планируют ли они сыграть свадьбу и когда закончат ремонт в доме

Девушка шоумена Владимира Остапчука поделилась с подписчиками некоторыми деталями по поводу личной жизни. В частности, Екатерина Полтавская ответила, планируют ли они с Остапчуком отпраздновать традиционную свадьбу и когда закончат ремонт в доме ведущего и его бывшей жены Кристины Горняк.

Напомним, что Владимир Остапчук более полугода скрывал свой роман. Только в апреле ведущий официально подтвердил отношения с 22-летней Екатериной Полтавской. Оказывается, пара вместе уже более 9 месяцев – с октября 2022 года.

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Планирует ли Остапчук свадьбу с новой девушкой

Теперь Полтавская призналась, что хотела бы отпраздновать женитьбу. У девушки спросили, планируют ли они свадьбу с традиционной церемонией и белым платьем, на что Екатерина ответила утвердительно. Но когда – пока не призналась.



Полтавская ответила, планирует ли свадьба с Остапчуком / Скриншот по ее инстаграмме

Полтавская также ответила и на вопрос по поводу дома Остапчука и его бывшей жены Кристины Горняк. По ее словам, ремонт там продлится до весны 2024 года.

Переедет ли пара в дом сразу после ремонта – неизвестно. Ведь раньше Кристина Горняк говорила, что с ней никто этот вопрос не решил, хотя по закону половина дома принадлежит ему как совместно нажитое имущество. Она готова решать все через суд, если они не договорятся.



Полтавская ответила, когда завершат ремонт / Скриншот с ее инстаграммы

Как Полтавская относится к детям Остапчука

Новая возлюбленная ведущего также призналась, как относится к первому браку Остапчука и его детям от бывшей супруги Елены Войченко. Напомним, что у Владимира от первого брака есть дочь Эмилия и сын Эван, которые сейчас проживают с мамой в Канаде.

По словам Полтавской, она нормально реагирует на то, что Остапчук имеет детей и был дважды женат.

Хорошо отношусь (к его браку и детям – 24 Канал). Вове 38 лет, странно, если бы у него не было детей и брака… Я очень люблю детей в целом и очень рад, что сейчас Вова может общаться со своими. А для этого, я считаю, важно иметь хорошие отношения с их мамой,

– написала Екатерина.



Полтавская о предыдущем браке Остапчука / Скриншот по ее инстаграмме

Ранее бывшая супруга Остапчука возмутилась, что он с новой любимой начал ремонт в их общем доме. Горняк намекнула, что будет обращаться к адвокатам и суда, если все не решится законно.