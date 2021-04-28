Фотографироваться в самом боди балерина не стала, хоть раньше и смело щеголяла фигурой лишь в купальнике. Екатерина Кухар соединила роскошный обтягивающий наряд с объемной вставкой на груди с длинным черным плащом. Верхнюю одежду она спустила так, чтобы она прикрывала только руки и не скрывала ее фантастическое тело.

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Знаменитость довершила необычный look высокими лакированными сапогами, а волосы уложила в изысканные кудри. Они хорошо сочетались с вечерним насыщенным макияжем. На фото Екатерина Кухар выглядела женственно и сексуально одновременно, ведь боди с откровенным декольте позволило засветить грудь, аппетитные бедра и идеальные балетные ножки.

"Твоя душа так близка мне, будто бы в душах весь кайф. Нет", – написала Екатерина Кухар.

Катерина Кухар в боди / Фото из инстаграма балерины

Напомним, еще несколько недель назад балерина отдыхала на Шри-Ланке, где снялась в соблазнительной фотосессии в купальнике. Кроме того, звезда делилась страстными кадрами с мужем Александром Стояновым.