Фотографуватися в самому боді балерина не стала, хоч раніше і сміливо хизувалася фігурою лише в купальнику. Катерина Кухар поєднала розкішне обтисле вбрання з об'ємною вставкою на грудях з довгим чорним плащем. Верхній одяг вона спустила так, щоб він прикривав лише руки й не приховував її фантастичне тіло.

До теми Даша Астаф'єва показала великі груди в блискучій сукні з глибоким декольте: фото

Знаменитість довершила незвичний look високими лакованими чоботами, а волосся вклала у вишукані кучері. Вони гарно поєднувалися з вечірнім насиченим макіяжем. На фото Катерина Кухар виглядала жіночно й сексуально водночас, адже боді з відвертим декольте дозволило засвітити груди, апетитні стегна та ідеальні балетні ніжки.

"Твоя душа так близька мені, нібито в душах весь кайф. Ні", – написала Катерина Кухар.

Катерина Кухар у боді / Фото з інстаграму балерини

Нагадаємо, ще кілька тижнів тому балерина відпочивала на Шрі-Ланці, де знялася у спокусливій фотосесії в купальнику. Крім того, зірка ділилася пристрасними кадрами з чоловіком Олександром Стояновим.