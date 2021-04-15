Съемка состоялась на райском песчаном пляже на закате в пасмурную погоду, поэтому кадры наполнены особыми красками. 39-летняя Екатерина Кухар позировала как на суше, так и в воде, продемонстрировав идеальную фигуру из лучших ракурсов.

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Балерина появилась возле океана в романтическом белом купальнике – высоких трусиках и крошечном бюстгальтере с завязками между грудью. Пляжный наряд фантастически подчеркнул подтянутое тело Екатерины Кухар.

Волосы она собрала в высокий хвост, а позируя лежа едва удержала аппетитный бюст. В ней безупречно все – от точеных подтянутых ножек до милой внешности. Даже без косметики балерина выглядит потрясающе.

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