Новыми горячими фотографиями украинская знаменитость Даша Астафьева поделилась на личной странице. Она сразу же взбудоражила воображение поклонников.

Жарко Настя Каменских взбудоражила сеть горячим фото, где позирует без трусиков

Эротический образ Даши Астафьевой

Певица позировала перед объективом в чрезвычайно соблазнительном наряде. Даша Астафьева предстала в черном платье длины миди с блестками на тонких бретелях. Платье имело откровенный вырез по бокам и глубокое декольте, что позволило звезде похвастаться пышной грудью. Одежда удачно подчеркивала ягодицы артистки и ее хрупкую талию.

Пикантный аутфит Даше Астафьевой дополнила одна массивная серьга-подвеска с камнями. Черные волосы модель распустила и уложила в объемную прическу, словно звезда 60-х. На лице певицы красовался роскошный макияж. Звезда подчеркнула глаза длинными черными стрелками и подчеркнула губы помадой.



Даша Астафьева / Фото из инстаграма Даши Астафьевой



Даша Астафьева / Фото из инстаграма Даши Астафьевой

Реакция сети

Пользователи Сети массово комментируют серию горячих фотографий Даши Астафьевой. Не остаются в стороне и представители украинского шоу-бизнеса: впечатлениями от фото поделилась Леся Никитюк, Андрей Бедняков и другие: