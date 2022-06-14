"Его харизму не забуду никогда": Влад Яма почтил память Чапкиса в годовщину смерти
Источник:инстаграмм Влада Ямы
Украинский хореограф и танцовщик Влад Яма во время войны не забыл вспомнить о выдающемся маэстро танца Григории Чапкисе. Он умер в 2021 году 13 июня из-за осложнений от разных болезней.
Накануне Влад Яма опубликовал архивное фото еще с довоенной жизни в Киеве, когда транслировалось шоу "Танцы со звездами". В 2020 году судьями того времени были Влад Яма, Екатерина Кухар и Григорий Чапкис.
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Григорий Чапкис, как всегда, был одет в безупречном смокинге и имел стройную осанку в любой ситуации. Уже через несколько месяцев он слег с пневмонией, которая дала осложнение его здоровью.
Вспомним маэстро Григория Николаевича Чапкиса. Сегодня год, как его нет с нами. Но его харизму, шутки и пляски я не забуду никогда. Как-то мы сидели рядом во время мейк-апа и он сказал девушкам гримерам: "Меня сделайте моложе Яма!". Вспоминаю и улыбаюсь… Помним…
– написал Яма.
Влад Яма с Григорием Чапкисом / Фото с инстаграмма танцора
Отметим, что Влад Яма сейчас редко появляется в сети, впрочем, годовщину Народного артиста Украины он почтить хотел. Сын Григория – Грег Чапкис, а также Франциско Гомес поблагодарили Влада за его слова.
Смерть Григория Чапкиса: главное
- В середине 2021 года Григорий попал в больницу и воспаление легких, но впоследствии его выписали. Затем Григорий еще раз попал в больницу.
- Следующие полгода мужчина постоянно болел, выглядел осунувшимся, а ухаживал за ним старший сын и его родные. Хореограф скончался в кругу родных 13 июня прошлого года на 92-м году жизни.
- Публичная прощальная церемония с легендарным танцовщиком состоялась 18 июня в Национальной Филармонии Украины на Владимирском спуске.
- Кроме детей и внуков, в последний путь Чапкиса провели Владимир Зеленский, Влад Яма, Павел Зибров, а уже на Байковом кладбище появились певица Камалия, танцовщики Илона Гвоздева и Дмитрий Дикусар.