Об аварии рассказала невестка Григория Чапкиса Эмбер. Как выяснилось, Максим получил травму еще 15 мая и целых 10 дней провел в больнице.

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Как внук Григория Чапкиса попал в аварию

Перед страшной аварией Максим играл в пятнашки во дворе своего дома в городе Фейрфилд, что в Калифорнии. С ним был дедушка, отец Эмбер, в автомобиль которого потом и врезался мальчик.

Мужчине нужно было уезжать на работу, а внук, направлявшийся к друзьям, попытался догнать его на электровелосипеде. Он не справился с управлением и на полной скорости врезался в авто дедушки. В шоковом состоянии показалось, что он переехал внука, хотя на самом деле повредил только велосипед. Однако Максим, без шлема, серьезно пострадал – у него была открыта рана на голове.

Я была с ним, когда он пришел в себя после операции. Максим не сломал ни кости. Все анализы и снимки были в норме. У него была глубокая рана на голове. Рана была так ужасна, что я могла видеть его череп. Да, череп. Максиму наложили 20 швов на лбу и 7 скоб на затылке,

– рассказала жена Грега Чапкиса.

К счастью, сейчас с мальчиком все хорошо – он вернулся в школу, а на 11 день после травмы уже играл в бейсбол.

"Максим — это рок-звезда, супергерой, что-то особенное. Он так быстро восстановился. Мы очень любим этого крутого парня! Теперь мы можем полностью оставить это позади и двигаться вперед", – добавила Эмбер.

Младший внук Григория Чапкиса после аварии: фото, видео

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Напомним, сын Григория Чапкиса Грег построил успешную танцевальную карьеру в стиле хип-хоп. В США он открыл свою школу Chapkis Dance и сотрудничает с американскими звездами – ставит хореографию для их клипов и номеров.