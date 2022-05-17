Ее называли "жена Медведчука", – Дмитрий Танкович о работе с Оксаной Марченко
Источник:"Украина 24"
Украинский телеведущий Дмитрий Танкович работал вместе с Оксаной Марченко на шоу "Україна має талант". Мужчина вспомнил, что за кулисами ее называли "жена Медведчука", ставила себя выше других.
Танкович признался, что с Марченко было тяжело общаться. Перед камерами она вела себя совсем не так, как зрители видели ее на экране. Вместо доброты и улыбки Оксана показывала холод и гордыню.
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Танкович о работе с Оксаной Марченко
"Буду откровенным, мы с ней разные. С ней трудно общаться. Она все-таки... Как ее называли? Жена Медведчука. Как она может общаться? Никак", – вспомнил телеведущий.
Сейчас Дмитрий мог бы наговорить многое, потому что Медведчука арестовали, а она где-то в России или Беларуси. Но он признался, что работать с этой женщиной было некомфортно.
Я не люблю таких людей. Она холодная. Она ставит себя выше других. Я комфортнее чувствую себя с простым администратором на съемочной площадке, чем с таким человеком.
– подытожил Танкович.
Украинские звезды об Оксане Марченко
- Музыкальный продюсер Игорь Кондратюк в интервью Славе Демину охарактеризовал жену Медведчука так: "Человек изменил Украине".
- MELOVIN рассказал, что Марченко издевалась над ним на "Х-факторе", называла сатанистом.
- Владимир Остапчук потролил Оксану Марченко после того, как она обратилась к Зеленскому с просьбой отпустить госпредателя Виктора Медведчука.
- После обращений Марченко к Зеленскому, Эрдогану и Путину Оля Полякова посоветовала ей снимать видео для увлекавшегося ею на экране украинского народа.
- Звезда "Скаженого весілля" Инна Приходько высмеяла Оксану Марченко после серии ее обращений.
12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала предателя Виктора Медведчука, когда он в форме Вооруженных Сил Украины пытался бежать из Украины в Приднестровье. Оттуда его должны были вывезти в Москву.
На следующий день жена госпредателя Оксана Марченко, сбежавшая из Украины еще до 24 февраля, записала видеообращение к Владимиру Зеленскому с просьбой немедленно отпустить ее мужа. Марченко заявила, что он "ни в чем не виноват". Впоследствии она попросила помощи у президента Турции Эрдогана и у президента России Путина. О войне телеведущая молчит.