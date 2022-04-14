Абсурдные видеообращения Оксаны Марченко к Владимиру Зеленскому и главе Турции Эрдогану разлетелись по сети. Жена кума Путина с мантрой о "ни в чем не виновном" муже быстро стала мемом. Высмеять ее решил и Владимир Остапчук и вслед обратился к президенту Украины.

Не пропустите Марченко призвала Зеленского срочно освободить Медведчука: говорит, он ни в чем "не виноват"

Остапчук потроллил жену Медведчука Оксану Марченко

"Я Оксана Марченко, жена народного депутата Украины Виктора Медведчука. Обращаюсь к президенту Зеленскому", – успела произнести Марченко, а дальше ее якобы перебил Остапчук.

Я Владимир Остапчук, бывший коллега по телику Оксаны Марченко, жены народного депутата Украины Виктора Медведчука. Обращаюсь к президенту Зеленскому. Владимир Александрович, вы что? Какое отпускать? Мы только начали этот сериал смотреть,

– пошутил шоумен на видео.

Владимир Остапчук потроллил Оксану Марченко: видео

Интересно, что это не первый раз телеведущий смеется над Медведчуком и Марченко. В профиле с более чем полумиллионной аудиторией он распространил мемы о куме Путина, которых "насыпали" в соцсетях после его задержания. Госпредателя из ОПЗЖ Остапчук назвал "чмоней".

Мемы о задержании Виктора Медведчука: фото

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