Абсурдные видеообращения Оксаны Марченко к Владимиру Зеленскому и главе Турции Эрдогану разлетелись по сети. Жена кума Путина с мантрой о "ни в чем не виновном" муже быстро стала мемом. Высмеять ее решил и Владимир Остапчук и вслед обратился к президенту Украины.
Не пропустите Марченко призвала Зеленского срочно освободить Медведчука: говорит, он ни в чем "не виноват"
Остапчук потроллил жену Медведчука Оксану Марченко
"Я Оксана Марченко, жена народного депутата Украины Виктора Медведчука. Обращаюсь к президенту Зеленскому", – успела произнести Марченко, а дальше ее якобы перебил Остапчук.
Я Владимир Остапчук, бывший коллега по телику Оксаны Марченко, жены народного депутата Украины Виктора Медведчука. Обращаюсь к президенту Зеленскому. Владимир Александрович, вы что? Какое отпускать? Мы только начали этот сериал смотреть,
– пошутил шоумен на видео.
Владимир Остапчук потроллил Оксану Марченко: видео
Интересно, что это не первый раз телеведущий смеется над Медведчуком и Марченко. В профиле с более чем полумиллионной аудиторией он распространил мемы о куме Путина, которых "насыпали" в соцсетях после его задержания. Госпредателя из ОПЗЖ Остапчук назвал "чмоней".
Мемы о задержании Виктора Медведчука: фото
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