Едва ли не все телезрители считали, что Кондратюка и Марченко связывает крепкая дружба. В апреле 2022 года, после ареста предателя Медведчука, он развеял этот миф, а теперь признался, что их отношения были теплыми до весны 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и начала войну на Донбассе.

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Кондратюк сожалеет, что снимался в "Х-факторе" с Марченко

Как выяснилось, первые четыре сезона "Х-фактора" Кондратюк и Марченко действительно дружили. Он даже приходил в ее гримерную пить чай перед съемками, там собирались и другие судьи. Однако весной 2014 года звезды повздорили и традиция с чаепитием закончилась.

По словам шоумена, причиной ссоры стал его "фейсбучный пост о Донбассе", с которым Марченко была не согласна.

Как можно быть несогласной, когда речь идет об абсолютно неправильной позиции в отношении Украины и украинских граждан… Моя слабость заключалась в том, что я не расторг контракт с телеканалом СТБ и не ушел. Не святой я,

– признал Игорь Кондратюк.

Он заверил, что их объятия и дружеские отношения в кадре после апреля 2014 – часть шоу.

Игорь Кондратюк с Оксаной Марченко / Фото СТБ

Однако во времена "Х-фактора" неприязни к Марченко у Кондратюка не было, ведь он считал ее заложницей обстоятельств. Лишь позже шоумену дошло, что они с Медведчуком заодно.

"У меня было мнение, что она является заложницей. Предположим, у тебя есть кум, а завтра этот кум стал серийным убийцей. Ты же за это не отвечаешь, правильно? Но он тебе позвонит и скажет: "Если ты против меня скажешь что-то полиции, я убью твою семью". Я считал, что они заложники, она так точно", – рассказал звезда.

Игорь Кондратюк об отношениях с Марченко