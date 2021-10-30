Дзидзьо впервые прокомментировал слухи о романе с Олей Цибульской

Немало лет в воздухе витают слухи о романе украинских артистов Дзидзьо и Оли Цибульской. Подозрения усилились тогда, когда певец развелся. Однако как и Цибульская, так и Дзидзьо все отрицают.

Известный украинский артист Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) редко дает комментарии относительно личной жизни. Но недавно он дал откровенное интервью, в котором чуть ли не впервые ответил на многочисленные слухи о его романе с певицей Олей Цибульской.

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Дзидзьо о романе с Цибульской

Несмотря на все подозрения поклонников, знаменитость возразил, что у него и Оли Цибульской могут быть романтические отношения. К ней он относится только как к исполнительнице и коллеге.

Я вообще не интересуюсь, как это происходит. Оля для меня профессиональный человек, который очень много прошел. Она создавала сама себя – была радиоведущей, ведущей, она много работает,

– подчеркнул артист.

Дзидзьо признал, что его совместные песни с Олей ("Киса", "Жду") могли повлечь распространение таких слухов. Однако треки не всегда бывают автобиографическими.

"То, что там, может, подкрутила историю в песнях, но это же неправда", – подчеркнул он.



Оля Цибульская и Дзидзьо / Фото из инстаграма Оли Цибульской

Почему появились слухи о романе