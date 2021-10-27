Отношения Дзидзьо со SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) длились 20 лет. Певец и кинопродюсер признался, что все это время они с женой обходили острые углы, чтобы их отношения были идеальными.

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Оба влюбленных так долго скрывали обиды и мирились с недостатками друг друга, что не имели никакого желания спасать 8-летний брак. На карантине артист в конце концов разобрался в себе и понял, что ему проще отпустить SLAVIA.

Основное в отношениях – быть честным с собой. Когда что-то не нравится, надо проговаривать, а не замалчивать. Я много лет замалчивал и не мог правильно сказать, что меня не устраивает,

– поделился Дзидзьо.

"Есть такая история: поженились треугольник и квадрат, сделали себе идеально круглые двери домой и никак не могут туда попасть", – аллегорично добавил певец.



Дзидзьо / Фото из инстаграма певца

После разрыва Дзидзьо продолжает общаться с бывшей женой. Эксы и дальше созваниваются и решают дела, касающиеся развода.

Более того, SLAVIA поддерживает новые проекты певца. На днях ее застали на премьере фильма "Где деньги".

Заметим, в отличие от Дзидзьо и SLAVIA участник "Танцев со звездами" Константин Войтенко пытается спасти семью. Из-за токсичных отношений они с женой Валентиной обратились к семейному терапевту, который учит их воспринимать друг друга по-другому.