Дзидзьо перепел народную песню "Стоїть гора високая": потрясающее видео

Многие украинские певцы удивили премьерами накануне 30 годовщины Независимости. Среди них заслуженный артист Украины Дзидзьо. Он перепел известную народную песню "Стоїть гора високая", удивив оперным исполнением.

Во вторник, 24 августа, Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) представил песню с нового альбома "Украинская классика". Он проникновенно перепел композицию "Стоїть гора високая", музыку для которой написал легендарный украинский композитор Николай Лысенко. Она стала популярной в исполнении чувственной Квитки Цисык.

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"Эксклюзивная премьера по случаю 30 годовщины Независимости Украины. "Стоїть гора високая" с нового альбома "Украинская классика". Спасибо всем, кто помог создать эту видеопоэзию", – говорится в описании под видео.

Клип на народную песню Дзидзьо снял в живописном уголке Украины – среди зеленых склонов, у подножия которых раскинулась река. В кадре артист предстал босиком в льняном костюме – светлой рубашке и брюках.

Дзидзьо – Стоїть гора високая: смотрите видео онлайн

Премьеры украинских артистов к 30-летию Независимости Украины:

Поп-дива Тина Кароль представила альбом дуэтов "Молодая кровь", который записала вместе с молодыми прогрессивными исполнителями;

Джамала и TAYANNA также сделали особый подарок ко Дню Независимости Украины – выпустили совместный трек "Моя земля", фантастический клип который сняли в разных уголках страны;

Дерзкая группа Mozgi презентовала третью украиноязычную песню – танцевальный хит "Ой, мамо".