Навсегда останемся друг для друга, – SLAVIA трогательно поздравила Дзидзьо с юбилеем

Дзидзьо 20 ноября исполнилось 40 лет. В его день рождения SLAVIA трогательно поздравила бывшего супруга с праздником.

Она опубликовала видео, где показала альбом с архивными фотографиями звездной пары. К тому же певица написала проникновенное поздравление эксу.

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SLAVIA поздравила Дзидзьо с днем рождения

Женщина подчеркнула, что у них с мужчиной очень много хороших воспоминаний вместе.

Михасику, с юбилеем! Даже не верится, потому что я до сих пор та юная, 17-летняя… А ты всегда хотел быть старше. Ты был старше. Ментально. Ты отличался серьезностью среди сверстников. Ты мыслил по-взрослому. Тебе хотелось повзрослеть извне. Ты не любил свои фото в юности, где у тебя "торчат ребра"…Фото еще много, воспоминаний еще больше,

– написала певица.

Кроме того, исполнительница отметила, что гордится артистом и любит его.

"Единственное останется неизменным навсегда: путь, который мы прошли вместе. Первая группа, студия. Первая квартира, машина. Первые большие успехи. Мы навсегда останемся друг для друга первым мужем и женой. Горжусь тобой. Люблю. Часть моей души всегда с тобой. Живи, как чувствуешь. Делай что хочешь. Люби, кого любит сердце", – подытожила SLAVIA.

Отношения Дзидзьо со SLAVIA