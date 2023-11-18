Дзидзьо (Михаил Хома) сделал особый подарок по случаю дня рождения 10-летней волонтерки со Львовщины. Певец спел в дуэте с девочкой с потерей зрения – так Михаил Хома и Анна-Мария презентовали совместную песню "Ліхтарики".

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Михаил Хома спел с 10-летней волонтером

Певец рассказал, что девочка очень одаренная – она пела в храмах и на улицах, чтобы собрать средства на ВСУ. В общей сложности ей удалось передать военным около 2 миллионов гривен. О нуждах армии она знает немало, ведь среди защитников родной брат.

По словам Хомы, однажды военные прислали ему новостной сюжет, где Анна-Мария рассказала о своей мечте: встретиться с ним. Поэтому в день рождения девочки он решил преподнести сюрприз: подарить песню "Ліхтарики".

Когда они встретились на студии звукозаписи, Анна-Мария попросила Михаила Хому спеть вместе с ней и тот не смог отказать.

На своих страницах я неоднократно писал, что Анна-Мария – очень одаренный, светлый и смелый ребенок. Горжусь ее мужеством и стремлением помочь. Поя в храмах и на улицах, она собирает немалые средства для ВСУ. Анна-Мария – яркий огонек в темноте, который дает надежду на светлое и мирное будущее Украины,

– высказался Михаил Хома.

Михаил Хома и Анна-Мария – "Ліхтарики": смотрите видео онлайн

Поклонники выражают тёплые впечатления от песни и клипа. Они в восторге от Анны-Марии и ее боевого духа. Фаны признаются, что песню невозможно слушать без слез.