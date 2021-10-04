Джордж и Амаль Клуни впервые за 2 года вышли на публику: такие же влюбленные и красивые
Источник:24 канал
Супруги актер Джордж Клуни и юрист Амаль последние годы были под прицелом СМИ, ведь их подозревали и в разводе, и в очередном пополнении в семье. Впрочем, ни один из слухов не подтвердился, а пара своим выходом очередной раз доказала, что любовь между ними не угасает.
Редкий выход Амаль и Джорджа Клуни состоялся в воскресенье, 4 октября, на премьере фильма "Нежный бар" (The Tender Bar), режиссером которого стал сам Джордж. Светское событие состоялось в Лос-Анджелесе, где кроме них прибыло немало знаковых гостей: Бен Аффлек, Тай Шеридан и Кристофер Ллойд, сыгравшие в фильме.
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Для красной дорожки Джордж выбрал костюм черного цвета и черную рубашку, в то же время как Амаль – черное платье с серебристыми узорами, переделенным в поясе. Образ женщина дополнила такими же босоножками, черным клатчем и драгоценными серьгами.
Амаль и Джордж Клуни на красной дорожке в Лос-Анджелесе / Фото Getty Images
Последний раз пару видели в июле 2021 года на тайном свидании в Италии у озера Комо, где у супругов с детьми есть собственная вилла. Впрочем, последний раз на красную дорожку они вместе выходили еще в октябре 2019 года в Нью-Йорке.
Что известно о браке Клуни
- Голливудский красавец, который был настоящим сердцеедом в шоу-бизнесе, имел немало отношений, пока не нашел Амаль Клуни. Когда-то он был женат на актрисе Талии Болсам (1989 – 1993), и имел многочисленные романы с топовыми звездами: Келли Престон, Селин Балитран, Лизой Сноудон, Рене Зеллвегер, Кристой Аллен, Элизабеттой Каналис, Стейси Киблер.
- Но в апреле 2014 года он неожиданно объявил о помолвке с британкой Амаль Аламуддин. Они поженились в итальянской Венеции, а уже в 2017 году Амаль родила от мужа двойняшек: дочь Эллу и сына Александра.
- Мужчина неоднократно хвастался, что сорвал джекпот, когда женился на Амаль, ведь считает ее невероятной женой и матерью. На карантине пара постоянно находилась дома, поэтому ему пришлось перенять часть домашних обязанностей на себя.
- В конце июля 2021 года в сети появилась информация, что Амаль якобы во второй раз беременна двойней, но представитель пары впоследствии опроверг все слухи.