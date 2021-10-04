Джордж и Амаль Клуни впервые за 2 года вышли на публику: такие же влюбленные и красивые

Супруги актер Джордж Клуни и юрист Амаль последние годы были под прицелом СМИ, ведь их подозревали и в разводе, и в очередном пополнении в семье. Впрочем, ни один из слухов не подтвердился, а пара своим выходом очередной раз доказала, что любовь между ними не угасает.

Редкий выход Амаль и Джорджа Клуни состоялся в воскресенье, 4 октября, на премьере фильма "Нежный бар" (The Tender Bar), режиссером которого стал сам Джордж. Светское событие состоялось в Лос-Анджелесе, где кроме них прибыло немало знаковых гостей: Бен Аффлек, Тай Шеридан и Кристофер Ллойд, сыгравшие в фильме.

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Для красной дорожки Джордж выбрал костюм черного цвета и черную рубашку, в то же время как Амаль – черное платье с серебристыми узорами, переделенным в поясе. Образ женщина дополнила такими же босоножками, черным клатчем и драгоценными серьгами.



Амаль и Джордж Клуни на красной дорожке в Лос-Анджелесе / Фото Getty Images

Последний раз пару видели в июле 2021 года на тайном свидании в Италии у озера Комо, где у супругов с детьми есть собственная вилла. Впрочем, последний раз на красную дорожку они вместе выходили еще в октябре 2019 года в Нью-Йорке.

Что известно о браке Клуни