Новость о том, что знаменитая звездная пара Джорджа и Амаль Клуни ожидает ребенка, быстро разлетелась по сети. Однако пара не спешила комментировать эти слухи.

Важно Снова близнецы: жена Джорджа Клуни Амаль беременна, – СМИ

Представитель пары отреагировал на слухи

Знаменитости не стали лично присылать сообщения прессе или аудитории. С ответом выступил официальный представитель Джорджа и Амаль Клуни.

Сообщения о том, что Амаль Клуни беременна, не соответствуют действительности,

– заявил он.

Интересно, что 29 июля папарацци заметили актера с женой и детьми на прогулке. Они ожидали заказа в ресторане и наблюдали за утками. Фигура Амаль Клуни на фото не оставила никаких подозрений о возможной беременности.

Что было известно о "беременности" Амаль Клуни