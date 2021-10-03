Несколько лет поклонники звездной пары футболиста Криштиану Роналду и модели Джорджины Родригес не понимают, почему влюбленные так и не женятся. В прессе выдвинули собственную версию, подтвержденную инсайдером.

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Мать Роналду против его свадьбы

Источник, близкий к звездному футболисту, сообщил, что мать Роналду выступает против его женитьбы на модели. Мария Долорес Айверу подозревает, что Джорджина в отношениях с ее сыном только из-за его состояния.

Мать Роналду рекомендует не вступать в брак с его нынешней избранницей, потому что считает, что единственное, чего хочет девушка – это воспользоваться его финансами,

– подчеркнул инсайдер.

Добавим, что ранее Джорджина Родригес отвечала на вопросы относительно брака с футболистом. "Это зависит не от меня", – сообщала модель.



Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / Фото из инстаграма модели

Ранее звезда опровергала слухи о том, что встречается с футболистом только из-за денег. Она подчеркивала, что способна хорошо зарабатывать самостоятельно, благодаря инстаграму и рекламным кампаниям.

Что известно об отношениях Роналду и Родригес