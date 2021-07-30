4 года назад успешный голливудский актер Джордж и адвокат Амаль Клуни стали родителями близнецов Эллы и Александра. Западная пресса подозревает, что Амаль снова беременна.

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Джордж и Амаль Клуни ждут ребенка

Источник, близкий к паре, сообщил, что адвокат находится на 3-4 месяце беременности. Поэтому совсем скоро будет заметно, что Амаль беременна. СМИ подозревают, что у звезд снова родятся близнецы.

Супруги по случаю радостной новости устроили вечеринку с близкими и друзьями 4 июля в Италии. Там они объявили о том, что снова станут родителями. Джордж был очень горд, рассказывая о предстоящем пополнении, а Амаль сияла от счастья.

Инсайдер добавил, что пара очень хотела еще детей. Однако они сомневались, удастся ли им осуществить мечту из-за возраста адвоката. В этом году ей исполнилось 43 года.

Что известно о семье Джорджа и Амаль Клуни