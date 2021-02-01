Известный актер Джордж Клуни дал откровенное интервью. Он рассказал о том, как выбирал с Амаль имя своим детям, о супружеской романтической традиции, и о новом навыке, который развил в условиях самоизоляции.

Источник: AARP

Знаменитый голливудский актер Джордж Клуни начал все чаще делиться деталями личной жизни. В новом интервью он рассказал о романтической традиции в семье, о том, как выбирал с женой имена детям, а также о новом навыке.

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Джордж Клуни рассказал, как выбирал имя детям

У супругов Джорджа и Амаль есть двое детей: 3-летние близнецы Александр и Элла. Актер признался, что не хотел выбирать необычные имена для них, хотя тогда был такой тренд. Он пояснил, что такие имена часто могут звучать странно.

"Я не хотел, чтобы у наших детей были странные имена. У них и так будет достаточно неприятностей в жизни. Быть ребенком известного и успешного человека – тяжелое бремя", – рассказал Джордж Клуни.

Романтическая традиция супругов Клуни

Известный актер поделился также личной страстью. Он признался, что обожает писать письма от руки. Обычно Джордж писал такие письма своей возлюбленной Амаль, где посвящал ей романтические слова.

Во время пандемии и локдауна звезды постоянно находились вместе. Но, по словам Джорджа Клуни, это не помешало паре соблюдать их традиции.

Даже в локдаун я обязательно писал ей письма и клал их на стол, а она писала в ответ и оставляла их под подушкой,

- признался актер.

Новый навык Джорджа Клуни

Знаменитость рассказал, что во время пандемии ему также пришлось вспомнить дело, которым он занимался еще тогда, когда был юношей. Тогда он зарабатывал немного, а потому должен был самостоятельно уметь чинить или штопать вещи.

"На карантине я штопал детские вещи, а также платье моей жены, которое уже рвалось несколько раз. Я долгое время был холостяком и мало зарабатывал, поэтому был вынужден сам научиться чинить себе вещи. Если бы я оказался на острове и мне бы пришлось выбрать кого-то, кто бы помог мне выжить, я бы выбрал себя! Задайте этот вопрос моим друзьям: они тоже выберут меня. Я мастер на все руки", – признался Джордж Клуни.