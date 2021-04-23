Об этом 71-летний трансгендер заявила в комментарии изданию TMZ. Ранее Кейтлин Дженнер поддерживала Дональда Трампа.

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Кейтлин Дженнер баллотируется в губернаторы Калифорнии

"Я была подрывником на протяжении всей своей жизни, от представления Соединенных Штатов и завоевания золотой медали на Олимпийских играх до содействия продвижению движения за равенство. Как калифорнийцы, мы предстаем перед трудностями. Либо сейчас, либо уже никогда не будет возможности коренным образом исправить наше состояние, пока не стало слишком поздно", – заявила Кейтлин Дженнер, ранее известная как Брюс.

Заметим, что сейчас на посту губернатора Калифорнии находится демократ Гэвин Ньюсом. Зато светская львица представляет республиканцев.

Добавим, Кейтлин Дженнер пошла по стопам другой знаменитости – Арнольда Шварценеггера. Актер также баллотировался в губернаторы Калифорнии и возглавил пост с 2003 по 2010 год от Республиканской партии.

Что известно о Кейтлин Дженнер