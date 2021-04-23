Об этом 71-летний трансгендер заявила в комментарии изданию TMZ. Ранее Кейтлин Дженнер поддерживала Дональда Трампа.
К слову Вердикт убийцы Джорджа Флойда: как на приговор отреагировали звезды Обама, Хадид и другие
Кейтлин Дженнер баллотируется в губернаторы Калифорнии
"Я была подрывником на протяжении всей своей жизни, от представления Соединенных Штатов и завоевания золотой медали на Олимпийских играх до содействия продвижению движения за равенство. Как калифорнийцы, мы предстаем перед трудностями. Либо сейчас, либо уже никогда не будет возможности коренным образом исправить наше состояние, пока не стало слишком поздно", – заявила Кейтлин Дженнер, ранее известная как Брюс.
Заметим, что сейчас на посту губернатора Калифорнии находится демократ Гэвин Ньюсом. Зато светская львица представляет республиканцев.
Добавим, Кейтлин Дженнер пошла по стопам другой знаменитости – Арнольда Шварценеггера. Актер также баллотировался в губернаторы Калифорнии и возглавил пост с 2003 по 2010 год от Республиканской партии.
Что известно о Кейтлин Дженнер
- В прошлом Кейтлин была Уильямом Брюсом Дженнером, известным олимпийским чемпионом-мужчиной по легкой атлетике и национальным героем США. Он завоевал золотую медаль на Панамериканских играх в 1975 году и Олимпийских играх 1976 года в Монреале
- Брюс Дженнер имел 3 брака и стал отцом 6 детей. В 1991 году он женился на Крисе Дженнер – матери Ким, Кортни, Хлои и Роба Кардашян.
- В браке родилось 2 дочери – Кайли и Кендалл Дженнер – знаменитые модели.
- В 2015 году Брюс Дженнер сделал операцию по смене пола, расстался с Крис и стал Кейтлин. Это стало настоящим шоком для всей семьи.
- Сейчас Кейтлин Дженнер-71-летняя телезвезда и поборница прав ЛГБТ-сообщества. В 2020 году мачеха жены Канье Уэста заявила, что станет вице-президентом в случае, если он победит в президентской гонке.