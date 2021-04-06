69-летняя Джилл Байден быстро успела стать одной из самых уязвимых первых леди США. Однако один из последних ее выходов взбудоражил сеть. Для публичного появления она выбрала неуместные колготы с узором, нарушив дресс-код.

В сети активно обсуждают выход Джилл Байден, который состоялся еще 1 апреля. Жена президента США попала под прицел папарацци на авиабазе Эндрюс, возвращаясь из Калифорнии, и поразила мир дерзким стилем.

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Для появления на людях первая леди выбрала черное платье до колен с кожаной вставкой и классический приталенный жакет. Наибольшее внимание публики привлекли ее замшевые ботильоны на каблуке и кружевные колготы с узором.

Фото образа Джилл Байден и реакция сети

Look Джилл Байден взорвал твиттер. Пользователи активно обсуждают обувь и кружевные колготы, в которых появилась первая леди США. Однако, на удивление, гневных комментариев куда меньше, чем положительных.

Несмотря на то, что супруга президента нарушила официальный дресс-код, публика в восторге от нее. Одни утверждают, что она может носить все, что хочет, другие же уверяют, что выйти в свет в таком дерзком образе в возрасте 69 лет – невиданная смелость.

"Это первая леди Джилл Байден, и она может носить то, что хочет";

"Так, давайте все набросимся на Джилл Байден, одетую в колготки с узором. Это явно сексизм, если люди сплетничают об этом".

"Люди шокированы, потому что Джилл Байден надела колготы с узором";

"Если бы мои ноги выглядели так же хорошо, как у Джилл Байден в этих кружевных колготах и ботильонах, я бы носила такой же наряд";

Джилл Байден выглядит фантастически! Назовите их кружевными чулками, как угодно, у нее отличный вид".

It’s Dr. FLOTUS Jill Biden to you, and she can wear what she wants. pic.twitter.com/qSzOyHLRPf — Madam Vice President Harris is GOAT! (@flywithkamala) April 4, 2021

Dr. Jill Biden rockin those fishnets & booties#FLOTUS pic.twitter.com/bB3JU0MZED — jarvis hart (@jarvishart) April 4, 2021

Отметим, ранее Джилл Байден появлялась на публике в значительно более сдержанных аутфитах и отдавала предпочтение классическому стилю: