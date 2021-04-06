Традиционное празднование Пасхи, которое проводят с 1878 года на территории Белого дома, пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Но президент США Джозеф Байден с женой и Пасхальным кроликом все же обратились к христянам с балкона резиденции.

Пасхальное катание яиц в 2021 году пришлось отменить, и 30 тысяч гостей, которые ежегодно наблюдали за действом в Вашингтоне, вынуждены были лишь слушать поздравление президента с экранов телевизоров. Но сюрприз в виде пасхального кролика и сувенирных праздничных яиц, которые направили к местам вакцинаций и в больницы, изрядно поразили американцев.

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Отметим, что "католическую" Пасху христиане отмечали 4 апреля, в то время, как христиане восточного обряда ждут праздник 2 мая.

Байден поздравил с Пасхой

Поздравления Байденов американцы услышали 5 апреля, а по местному времени – 6 апреля в Украине. Кролик не только присутствовал на балконе с президентской четой, но и посетил с Байденом брифинг.

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Как сообщили в издании, в костюм кролика переоделся военный помощник президента лейтенант-полковник ВВС США Брэндон Уэстлинг. Все трое – президент, первая леди и "кролик" – были в масках и соблюдали дистанцию.

Мы с нетерпением ждем следующего года, когда Белый дом зазвонит от радости на праздник и снова состоится Пасхальное катание яиц, с Божьей помощью,

– заявил Байден в своем инстаграме.

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Для выхода первая леди США выбрала мятный костюм, который недавно надевала для полета домой на выходные в штате Делавэр. Байден вместо этого выбрал классический синий костюм с белой рубашкой.

Кроме приветствия и продуктов, помощники президента организовали интерактивное празднование в сети: охоту на яйца в виртуальном Белом доме, прикрепили исторические материалы, провели онлайн-ярмарку, где каждый мог приобрести брендированные яйца и пасхальные украшения.