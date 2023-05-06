Сам Джо Байден не смог находиться на коронации, он докладывал об этом еще ранее. Поэтому вместо него приехала его жена Джилл Байден, передает 24 Канал.

К теме Елена Зеленская появилась на коронации Чарльза ІІІ: эффектный выход в мятном платье

Первая леди США прибывала в кортежи из трех автомобилей вместе со своей внучкой Финнеган. Они вместе выглядели невероятно и в цветах флага Украины – Джилл была в голубом платье, а Финнеган – в желтом.

Образ Джилл Байден на церемонии был монохромным – костюм голубого цвета. Дополнила его первая леди короткими перчатками и повязкой на голову в тон.

Ее внучка Финнеган была в желтом платье со светлой сумоской и туфлях-лодочках. Дополнила образ она цветочным украшением на голове.

Интересно, что в коронационном зале они сели возле Елены Зеленской. Отметим, что первая леди Украины надела эффектный монохромный образ мятно-голубого оттенка. Это приталенное платье длины меди без бретелек и длинное пальто с разрезами на рукавах.

Талию она подчеркнула на тон более темным поясом, а из украшений выбрала нежную подвеску с жемчужиной и жемчужные серьги. Ее образ также дополняют белые туфли-лодочки.



Джилл Байден села возле Елены Зеленской на коронации / Скриншот с видео

Отметим, что коронация Чарльза ІІІ состоится в Вестминстерском аббатстве. В сети показали отделку зала для церемонии. И оно привлекло к себе максимум внимания, ведь для украшения зала выбрали желтый и голубой цвета.

От Украины на коронацию приехала первая леди и премьер-министр Денис Шмигаль. Раньше Зеленская лично встретились с Чарльзом ІІІ в преддверии коронации.

Ведь перед коронацией Его Величества монаршая семья организовала официальный прием. Среди гостей была Елена Зеленская и первая леди США Джилл Байден. Им удалось пообщаться с принцессой Уэльской и даже сделать общее фото.

Чарльза III коронуют в Вестминстерском аббатстве. Все, что нужно знать об историческом событии, собрали здесь.