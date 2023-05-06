Сам Джо Байден не зміг бути присутнім на коронації, він повідомляв про це ще раніше. Тож замість нього приїхала його дружина Джилл Байден, передає 24 Канал.

До теми Олена Зеленська з'явилася на коронації Чарльза ІІІ: ефектний вихід у м'ятній сукні

Перша леді США прибувала в кортежі з трьох автомобілів разом зі своєю онукою Фіннеган. Вони разом виглядали неймовірно та в кольорах прапору України – Джилл була у блакитній сукні, а Фіннеган – у жовтій.

Образ Джилл Байден на церемонії був монохромним – костюм блакитного кольору. Доповнила його перша леді короткими рукавичками та пов'язкою на голову в тон.

Її онука Фіннеган була у жовтій сукні зі світлою сумоскою та туфлях-лодочках. Доповнила образ вона квітковою прикрасою на голові.

Цікаво, що у коронаційній залі вони сіли біля Олени Зеленської. Зазначимо, що перша леді України одягнула ефектний монохромний образ м'ятно-блакитного відтінку. Це приталена сукня довжини міді без бретелей і довге пальто з розрізами на рукавах. Талію вона підкреслила на тон темнішим поясом, а з прикрас обрала ніжну підвіску з перлиною і перлинні сережки. Її образ також доповнюють білі туфлі-човники.



Джилл Байден сіла біля Олени Зеленської на коронації / Скриншот з відео

Зазначимо, що коронація Чарльза ІІІ відбудеться у Вестмінстерському абатстві. У мережі показали оздоблення зали для церемонії. І воно привернуло до себе максимум уваги, адже для оздоблення залу обрали жовтий і блакитний кольори.

Додамо, що від України на коронацію приїхала перша леді та прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Раніше Зеленська особисто зустрілися з Чарльзом ІІІ напередодні коронації.

Адже перед коронацією Його Величності монарша родина організувала офіційний прийом. Серед гостей була Олена Зеленська та перша леді США – Джилл Байден. Їм вдалося поспілкуватися з принцесою Уельською та навіть зробити спільне фото.

Чарльза III коронують у Вестмінстерському абатстві. Все, що потрібно знати про історичну подію, зібрали тут.