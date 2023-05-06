На коронацию Чарльза ІІІ Елена Зеленская прилетела с Денисом Шмыгалем, ведь Владимир Зеленский из Нидерландов вернулся в Киев.

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Зеленская и Шмигаль встретились с Чарльзом ІІІ

Они пообщались с будущим монархом и убедились, что он твердо поддерживает украинский народ. Об этом свидетельствует даже реакция Его Величества на первую леди Украины – во время диалога с Зеленской Чарльз ІІІ расплылся в улыбке.

Особая честь принять участие в официальном принятии Его Величества короля Чарльза ІІІ по случаю грядущей коронации. Вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской получили заверения Его Величества в непоколебимой поддержке украинского народа до окончательной победы. Спасибо за солидарность,

– прокомментировал премьер-министр Украины.

"В этот вечер король и другие члены королевской семьи приветствовали глав государств и зарубежных гостей в Букингемском дворце перед завтрашней коронацией", – говорится в подписи королевской семьи, где первым фото изображен теплый разговор Чарльза ІІІ с Зеленской и Шмыгалем.