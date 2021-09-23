Джиджи Хадид устроила вечеринку в день рождения дочери: праздничные фото
Источник:инстаграм Джиджи Хадид
Американская модель Джиджи Хадид ярко отпраздновала первый день рождения дочери. Она устроила настоящую вечеринку с большими шариками и оригинальным тортом.
19 сентября дочке известной американской модели исполнился 1 год. Девочка получала поздравления от звездных родителей и родственников.
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День рождения дочери Джиджи
Праздничная вечеринка проходила не на ферме в Пенсильвании, а в Нью-Йорке. Двор дома Джиджи Хадид и Зейна Малика был украшен разнообразными шарами, которыми выложили имя Хаи и просто декорировали дом.
Именинница в свой день рождения прыгала на батуте, который установили возле дома, а также играла с игрушечной пандой.
Очень необычно выглядел праздничный торт, состоявший из трех слоев. Он был украшен маленькими фигурками разных героев мультфильмов. На самом верху стояла большая цифра "1" и радуга.
Фото с дня рождения дочери Джиджи Хадид / Фото из инстаграма
Материнство Джиджи Хадид
- Знаменитая модель впервые стала мамой 19 сентября 2020 года. Она рассекретила, что родила девочку.
- Через 4 месяца Джиджи Хадид раскрыла имя дочери – ее назвали Хаи. В честь Хаи звезда даже набила татуировку.
- В первом интервью после родов модель призналась, что рожала дома, на семейном ранчо в Пенсильвании. Первым малютку на руки взял отец Зейн Малик.
- Джиджи Хадид рассказала, что ее дочь узнает что-то новое каждый день, а она рада наблюдать за успехами малыша.
- Звездная мамочка решила, что не будет показывать лицо дочери. Знаменитость подчеркнула, что даст Хаи возможность вырасти и самой решить, желает ли она публичной жизни.