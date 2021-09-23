Джиджи Хадид устроила вечеринку в день рождения дочери: праздничные фото

Американская модель Джиджи Хадид ярко отпраздновала первый день рождения дочери. Она устроила настоящую вечеринку с большими шариками и оригинальным тортом.

19 сентября дочке известной американской модели исполнился 1 год. Девочка получала поздравления от звездных родителей и родственников.

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День рождения дочери Джиджи

Праздничная вечеринка проходила не на ферме в Пенсильвании, а в Нью-Йорке. Двор дома Джиджи Хадид и Зейна Малика был украшен разнообразными шарами, которыми выложили имя Хаи и просто декорировали дом.

Именинница в свой день рождения прыгала на батуте, который установили возле дома, а также играла с игрушечной пандой.

Очень необычно выглядел праздничный торт, состоявший из трех слоев. Он был украшен маленькими фигурками разных героев мультфильмов. На самом верху стояла большая цифра "1" и радуга.

Фото с дня рождения дочери Джиджи Хадид / Фото из инстаграма

Материнство Джиджи Хадид