Американская модель Джиджи Хадид, похоже, хотела запомнить особый момент, когда она стала матерью и "набила" татуировку с именем дочери Хаи. Его она разместила на бицепсе левой руки.

Отметим, что это первая татуировка на теле Джиджи Хадид.

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Имя дочери Хаи (Khai) на руце модели "написали" на арабском языке. Рисунок на теле Джиджи заметили фанаты и фото сразу распространилось по сети. Такое же тату сделал себе и Зейн Малик – возлюбленный Джиджи и отец их общего ребенка. Однако у него оно массивнее, красного цвета и размещено не запястье руки.

Gigi Hadid and Zayn Malik got matching tattoos of their daughter’s name Khai in Arabic ? pic.twitter.com/cg1bQyxGhP — Gigi Hadid News (@GigiHadidIT) February 4, 2021

Стоит добавить, что тело Зейна Малика "устлано" татуировками и одно из них он даже посвятил Джиджи Хадид в 2018 году – он "набил" глаза модели на груди, которые очень похожи на глаза Джиджи.

Напомним, что Джиджи Хадид впервые стала мамой в сентябре 2020 года. Свою дочь пара назвала Хаи, и об этом стало известно лишь недавно. Джиджи в новом интервью для Vogue призналась, что ее роды длились 14 часов и рожала дома в присутствии родных, акушерки и ее помощницы.