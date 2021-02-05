Джиджи Хадид сделала символическое тату в честь дочери Хаи: фото
Американская модель Джиджи Хадид, похоже, хотела запомнить особый момент, когда она стала матерью и "набила" татуировку с именем дочери Хаи. Его она разместила на бицепсе левой руки.
Источник:Люкс ФМ
Отметим, что это первая татуировка на теле Джиджи Хадид.
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Имя дочери Хаи (Khai) на руце модели "написали" на арабском языке. Рисунок на теле Джиджи заметили фанаты и фото сразу распространилось по сети. Такое же тату сделал себе и Зейн Малик – возлюбленный Джиджи и отец их общего ребенка. Однако у него оно массивнее, красного цвета и размещено не запястье руки.
Стоит добавить, что тело Зейна Малика "устлано" татуировками и одно из них он даже посвятил Джиджи Хадид в 2018 году – он "набил" глаза модели на груди, которые очень похожи на глаза Джиджи.
Напомним, что Джиджи Хадид впервые стала мамой в сентябре 2020 года. Свою дочь пара назвала Хаи, и об этом стало известно лишь недавно. Джиджи в новом интервью для Vogue призналась, что ее роды длились 14 часов и рожала дома в присутствии родных, акушерки и ее помощницы.
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