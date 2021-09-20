Известная американская модель Джиджи Хадид решила не показывать лицо дочери. Этого мнения придерживаются и мать звезды Йоланда, и ее сестра Белла. Но они не могли не поделиться фото девочки в ее день рождения.
К слову Тина Кароль опубликовала редкие фото с мамой в ее день рождения
Вероятно, Хаи отпраздновала свой первый день рождения на ранчо в Пенсильвании. Именно там дочка модели проводит больше всего времени. Ее бабушка Йоланда привлекает девочку к работе на ферме: показывает, как кормить телят, и катает Хаи на пони.
Текст публикации Йоланды Хадид
С первым днем рождения, наш ангел Хаи. Никакие слова не могут выразить, сколько любви и радости ты принесла в нашу жизнь всего за один год. Мне пришлось отрастить еще одно сердце, чтобы впитать все это, ведь ты такое очаровательное маленькое существо, которое каждый день приносит нам улыбки и благословения. Спасибо твоей невероятной маме Джиджи и папе Зейну за этот величайший дар жизни!
Тетя именинницы, модель Белла Хадид, тоже опубликовала очаровательные снимки с племянницей. В подписи к фото она трогательно поздравила Хаи с днем рождения и назвала ее своей лучшей подругой.
Я не знала, что мое сердце может вырасти настолько большим! Ты заставляешь меня улыбаться, когда мне грустно, и заставляешь плакать от счастья. Мне не терпится увидеть, как ты превращаешься в самый совершенный образец из всех,
– написала Белла Хадид.
Поклонники присоединяются к поздравлениям дочери супермодели. Фото комментируют другие знаменитости – Эльза Хоск, Пэрис Хилтон, Хелена Кристенсен и многие другие:
- "С днем рождения, Хаи";
- "Так мило";
- "Самого сладкого дня рождения";
- "Лучшая";
- "Неужели это действительно прошел год?";
- "Думаю, у Хаи будет лучший день рождения".
Новые редкие фото дочери Джиджи Хадид
Дочка Джиджи Хадид / Фото из инстаграма Беллы Хадид
Йоланда Хадид с внучкой / Фото из инстаграма Йоланды Хадид
Йоланда Хадид с внучкой / Фото из инстаграма Йоланды Хадид
Йоланда Хадид с внучкой / Фото из инстаграма Йоланды Хадид
Белла Хадид с племянницей / Фото из инстаграма Беллы Хадид
Белла Хадид с племянницей / Фото из инстаграма Беллы Хадид
Белла Хадид с племянницей / Фото из инстаграма Беллы Хадид