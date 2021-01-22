Около четырех месяцев известная американская модель Джиджи Хадид скрывала имя дочери. Но недавно звезда рассекретила, как назвала девочку.

Успешная модель Джиджи Хадид и ее партнер, певец Зейн Малик, стали родителями впервые около 4 месяцев назад. С тех пор звезда еще ни разу не сообщала имя дочери. Но недавно она рассекретила это на личной странице в инстаграме.

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Как Джиджи Хадид назвала дочь

В описании профиля страницы Джиджи Хадид теперь указано, что она – мамочка Хаи (Khai). Вполне вероятно, что модель назвала дочь в честь своей бабушки, которую зовут Хайрия.

Теперь поклонники ожидают следующего шага Джиджи и надеются, что вскоре она покажет лицо девочки. Модель и ее мама Йоланда часто делятся миловидными фото с Хаи. Но не показывают ее лица, поворачивая девочку спиной или обрезая фотографию.



Джиджи Хадид с дочкой / Фото из инстаграма Джиджи Хадид

Недавно маленькой Хае исполнилось 4 месяца. А перед этим модель поделилась, как проходила ее беременность. Джиджи недавно вспомнила показ французского бренда JACQUEMUS на Неделе моды в Париже, который состоялся ровно год назад. Тогда звезду ужасно тошнило, но она поняла, что может контролировать это состояние, если постоянно будет есть. Поэтому, чтобы эффектно дефилировать на подиуме, маме модели приходилось каждый раз давать ей пакеты со снеками перед шоу.