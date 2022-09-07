Известная американская актриса и звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс стала мамой еще несколько месяцев назад. Звезда скрывает личную жизнь, потому вообще не делилась подробностями.

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Дженнифер Лоуренс рассекретил пол первенца

Теперь Дженнифер Лоуренс предстала на обложке Vogue. В интервью изданию она впервые рассказала о материнстве.

Звезда призналась, что у нее и Кука Марони родился сын. Его назвали именем Сай, в честь известного художника Сая Твомбли, которого очень любит любимый Дженнифер.

Лоуренс рассказала, что считала, что не будет иметь сильной связи с ребенком. Но после родов она поняла, как любит малыша.

К утру после родов я почувствовала, что вся моя жизнь началась сначала. Мол, сейчас первый день моей жизни. Я просто была так влюблена. Я влюбилась во всех детей повсюду. Новорожденные просто великолепны. Это розовые, опухшие, хрупкие малыши. Теперь я люблю всех детей,

– призналась Дженнифер Лоуренс.



Дженнифер Лоуренс / Фото Vogue

Дженнифер Лоуренс рассказала, что не хочет, чтобы жизнь сына была публичной. Поэтому она продолжит оберегать его от прессы и особенно от навязчивых папарацци.

Напомним, Дженнифер Лоуренс входит в список артисток, которые максимально оберегают детей от фотографов на улице. Актриса Софи Тернер однажды была настолько возмущена поведением папарацци, что опубликовала обращение к ним, где назвала их дело отвратительным.

Личная жизнь Дженнифер Лоуренс