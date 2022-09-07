Известная американская актриса и звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс стала мамой еще несколько месяцев назад. Звезда скрывает личную жизнь, потому вообще не делилась подробностями.
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Дженнифер Лоуренс рассекретил пол первенца
Теперь Дженнифер Лоуренс предстала на обложке Vogue. В интервью изданию она впервые рассказала о материнстве.
Звезда призналась, что у нее и Кука Марони родился сын. Его назвали именем Сай, в честь известного художника Сая Твомбли, которого очень любит любимый Дженнифер.
Лоуренс рассказала, что считала, что не будет иметь сильной связи с ребенком. Но после родов она поняла, как любит малыша.
К утру после родов я почувствовала, что вся моя жизнь началась сначала. Мол, сейчас первый день моей жизни. Я просто была так влюблена. Я влюбилась во всех детей повсюду. Новорожденные просто великолепны. Это розовые, опухшие, хрупкие малыши. Теперь я люблю всех детей,
– призналась Дженнифер Лоуренс.
Дженнифер Лоуренс / Фото Vogue
Дженнифер Лоуренс рассказала, что не хочет, чтобы жизнь сына была публичной. Поэтому она продолжит оберегать его от прессы и особенно от навязчивых папарацци.
Личная жизнь Дженнифер Лоуренс
- Дженнифер Лоуренс и Кук Марони начали встречаться летом в 2018 году, а менее чем через год мужчина признался любимой. В октябре 2019 года они сыграли частную свадьбу в особняке в США.
- В сентябре 2021 года стало известно, что актриса беременна первенцем. Об этом поклонники узнали от папарацци.