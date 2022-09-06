Бразильская супермодель и бывшая "ангел" Victoria's Secret Адриана Лима в третий раз стала мамой. Она родила долгожданного сына 29 августа.
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Адриана Лима стала мамой
Модель и его бойфренд Андре Леммерс стали родителями. У них родился первый общий сын, которого назвали Циан.
Циановый цвет между зеленым и синим в видимом спектре света. Циановый цвет вод Бора-Бора и Мальдивских островов, которые входят в список наших желаний. Циановый теперь наш любимый цвет… цвет глаз нашего мальчика. Добро пожаловать в наш мир – Циан Лима Леммерс 29.08.22,
– написала Адриана Лима.
Первое фото сына Адрианы Лимы / Фото с инстаграма модели
Личная жизнь Адрианы Лимы
- Супермодель воспитывает двух дочерей – Валентину и Сиенну. Они родились в браке с бывшим мужем, баскетболистом Марком Яричем.
- Адриана Лима объявила о новых отношениях с кинопродюсером Андре Леммерсом на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в сентябре 2021 года. Однако пока неизвестно, когда закрутился их роман, потому что пара не любит говорить о личном.
- Об ожидании ребенка модель объявила в тиктоке. Она показала забавное видео с реакцией ее любимого на тест на беременность.