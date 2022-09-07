Відома американська акторка й зірка "Голодних ігор" Дженніфер Лоуренс стала мамою ще кілька місяців тому. Зірка приховує особисте життя, тому взагалі не ділилась подробицями.
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Дженіфер Лоуренс розсекретила стать первістка
Тепер Дженніфер Лоуренс постала на обкладинці Vogue. В інтерв'ю для видання вона вперше розповіла про материнство.
Зірка зізналась, що у неї та Кука Мароні народився син. Його назвали іменем Сай, на честь відомого художника Сая Твомблі, якого дуже любить коханий Дженніфер.
Лоуренс розповіла, що вважала, що не матиме сильного зв'язку з дитиною. Але після пологів вона зрозуміла, як любить малюка.
На ранок після пологів я відчула, що все моє життя почалося спочатку. Мовляв, зараз перший день мого життя. Я просто була такий закохана. Я закохалася у всіх дітей всюди. Новонароджені просто чудові. Це рожеві, опухлі, тендітні малюки. Тепер я люблю всіх дітей,
– зізналась Дженніфер Лоуренс.
Дженніфер Лоуренс / Фото Vogue
Дженніфер Лоуренс розповіла, що не хоче, аби життя сина було публічним. Тому вона продовжить оберігати його від преси та особливо від нав'язливих папараці.
Особисте життя Дженніфер Лоуренс
- Дженніфер Лоуренс та Кук Мароні почали зустрічатися влітку у 2018 році, а менше через рік чоловік освідчився коханій. У жовтні 2019 року вони зіграли приватне весілля в особняку у США.
- У вересні 2021 року стало відомо, що акторка вагітна первістком. Про це шанувальники довідались від папараці.