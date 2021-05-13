Софи Тернер и ее муж Джо Джонас около 8 месяцев назад стали родителями впервые. У супругов родилась дочь Вилла. Звездные родители не рассказывают о крохе и совсем не показывают ее в сети. Увидеть семью можно только в объективах папарацци.

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Софи Тернер объяснила, почему не показывает дочь

Британская актриса обнародовала видео в блоге, где обратилась к папарацци. Она подчеркнула, что выступает против того, чтобы ее или дочь Виллу фотографировали без разрешения.

"Вчера некоторым папарацци удалось сфотографировать меня и мою дочь. Я хочу сказать, что причина, по которой я не публикую фотографии дочери, будучи уверенной в том, что мы можем избежать папарацци любой ценой, заключается в том, что я явно не хочу, чтобы эти фотографии были опубликованы. Она моя дочь, и она не просила, чтобы ее фотографировали", – подчеркнула Софи Тернер.

Звезда призналась, что иногда ей бывает страшно избегать журналистов, а делать им снимки без разрешения – неправильно.

Это очень страшно, что взрослые мужчины фотографируют детей без разрешения. Я чувствую отвращение и прошу всех перестать ходить за нами по пятам и пытаться сфотографировать нашу дочь и особенно печатать эти снимки. Это просто отвратительно, я не давала вам свое разрешение,

– заявила Софи.

Заметим, что даже имя дочери Софи Тернер и Джо Джонас официально не объявляли – об этом стало известно от инсайдеров. Супруги активно публикуют свои совместные фото, однако кроху они хотят оберегать от публичности.

По информации издания, звездная пара размышляет о втором ребенке. Добавим, что в начале мая Софи и Джо отпраздновали 2 годовщину свадьбы.