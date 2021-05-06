Дочь Мур и Уиллиса взбудоражила сеть кадрами с признания, а теперь ее мама распространила новые фото на личной странице. На фотографиях Деми показала невероятные эмоции счастья, которые переполняли ее.

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Деми Мур поздравила дочь с помолвкой

Новыми фото актриса поделилась с более чем 2-миллионной аудиторией подписчиков в инстаграме. Звезда обнародовала селфи, на котором изображена с дочерью Таллулой и ее избранником Диланом Бассом. Деми искренне улыбалась в то время, как дочь и ее парень целовали в щечки.



Деми Мур с дочкой и ее женихом / Фото из инстаграма Деми Мур

На второй фотографии Деми Мур показала эмоциональный момент, когда она узнала о помолвке. Дочь позвонила ей и родственникам с помощью видеосвязи и показала роскошное кольцо, которое подарил любимый. Таллула и Дилан поделились счастливой новостью с самыми родными, которые невероятно рады за них.

Поздравляю мою девочку и ее очаровательного возлюбленного с помолвкой! Это счастливый день для всей семьи,

– подчеркнула Деми Мур под фото.



Деми Мур узнала, что ее дочь выходит замуж / Фото из истаграма Деми Мур

Поклонники американской звезды не остались в стороне от радостного события в ее семье.