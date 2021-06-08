Дженнифер Лопес хочет переехать из Майами, чтобы быть ближе к Бену Аффлеку, – СМИ

Все больше новостей свидетельствуют о том, что американская исполнительница Дженнифер Лопес и в самом деле имеет романтические отношения с актером Беном Аффлеком. Стало известно, что она хочет приобрести новый дом в Лос-Анджелесе, чтобы жить гораздо ближе к дому бойфренда.
Знаменитая американская исполнительница Дженнифер Лопес и голливудский актер Бен Аффлек действительно строят планы о совместном будущем. В частности, сейчас певица просматривает варианты домов, она хочет переехать из Майами в Лос-Анджелес.
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Дженнифер Лопес хочет быть ближе к Бену Аффлеку
Несмотря на то, что отношения пары достаточно прочные даже на расстоянии, влюбленные одинаково хотят быть ближе друг к другу. И есть еще одна веская причина покупки нового дома в Лос-Анджелесе для Джей Ло – в Майами звезде все напоминает о бывшем женихе, где они часто были вместе.
Отметим, что артистка владеет недвижимостью в Калифорнии стоимостью 26 миллионов долларов. Однако район, в котором находится помещение, находится далеко от места проживания Бена Аффлека.
Поклонники подозревают, что знаменитость планирует жить вместе с любимым. Однако инсайдеры утверждают, что все-таки Дженнифер не готова к такому решительному шагу.
Пока рано говорить об их совместной жизни. Дети Дженнифер тяжело переживают разрыв матери с Алексом, гораздо тяжелее, чем сама Джен. Она знает, что им нужно время, чтобы привыкнуть к этому,
– пишет издание.
Дженнифер Лопес пока хочет создать новое уютное место для себя и двоих детей – Эммы и Макса. Она хочет купить дом до сентября, чтобы дети могли пойти в другую школу с началом учебного года.
Роман Джей Ло и Бена Аффлека
- В 2002 году звездная пара имела отношения. Об их романе вспоминали много лет спустя и назвали его "Беннифер". Через год Бен и Дженнифер оформили помолвку, но за несколько недель до свадьбы разошлись.
- Чувства между знаменитостями возобновились тогда, когда Дженнифер разорвала помолвку со своим женихом Алексом Родригесом. Причиной расставания стало недоверие певицы к спортсмену.
- Поначалу такое общение близкое окружение звезд называло дружбой, но немало людей подозревают, что между ними разгорелся новый роман. Недавно звездную пару снова заметили на отдыхе, они проводили время в Майами.