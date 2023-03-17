Джеджула не общается с сыном от Санты Димопулос и упрекнул ее за роскошную жизнь

Старший сын Андрея Джеджулы Даниэль живет во Франции с мамой Сантой Димопулос. Как выяснилось, они даже не созваниваются, потому что имеют политические разногласия. Кроме того, шоумен упрекает семью за элитную жизнь в Европе.

Похоже, Андрей Джеджула обижен, что экс-жена Санта Димопулос даже не посоветовалась с ним, прежде чем вывезти 14-летнего Даниэля за границу в начале войны. Более того, он считает, что парень не должен пересиживать войну на дорогих пляжах в Европе.

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Андрей Джеджула упрекнул сына и Санту Димопулос

Шоумен обеспокоен, что из Киева сын уехал еще в феврале 2022 года, после первых взрывов, поэтому мало знает о том, что пришлось пережить его стране за последний год. У них даже несколько отличаются политические взгляды.

Это болезненный для меня вопрос. Сейчас некоторое время не созваниваюсь с сыном. У нас есть принципиальные разговоры по некоторым вопросам политического характера. Я ему просто напоминаю, что они с мамой уехали почти в первый день. И они даже не представляют, что такое жить здесь,

– неожиданно прокомментировал Андрей Джеджула.

Андрей Джеджула с сыном от Санты Димопулос / Фото из инстаграма шоумена

"Есть очень много людей, которые здесь находятся, в Украине. Они не говорят о своей тяжелой жизни, принимают то, что есть, те реалии, с которыми они столкнулись. Не показывают фотографии с дорогих пляжей, а живут реальной жизнью здесь", – неоднозначно добавил шоумен.

Похоже, так он упрекнул экс-жену Санту Димопулос, которую за год полномасштабной войны неоднократно критиковали за демонстрацию роскошной жизни: