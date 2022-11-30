Певица Санта Димопулос в День памяти жертв голодоморов показала на своей странице видео, где чаюет в Версале вместе с подругами. На него отреагировали крайне негативно, поэтому звезда решила ответить на критику.

К теме Кати Осадчей снова "прилетело": звезда объяснила, почему хейтеры переходят границу

Санта Димопулос оправдалась из-за вечеринки

Исполнительница объяснила, что уехала на день рождения подруги, которая и устроила праздник. Звезда решила 2 дня забыть о новостях. На следующий день она опубликовала видео из Версаля, не подозревая, что ее ждет.

Через несколько часов вся наша маленькая компания читала новости о моем "цинизме". Совершила ли я плохо что выставила этот пост – нет, совершила ли я ошибку что выставила именно в этот день – да. Потому что это был День памяти жертв Голодомора. Моя бабушка пережила их оба, поэтому я очень хорошо помню и мне не нужен какой-то специальный день для этого,

– поделилась Санта.

Напомним, о "цинизме" в День памяти жертв голодоморов писала ведущая Катя Осадчая. Она упрекнула украинцев, которые в этот день выкладывают фото с едой, а также кичатся жизнью за границей во время войны.

Димопулос объяснила, что если бы прочла новости утром, то ничего бы не публиковала. Но она считает, что даже так "никому не навредила и не совершила зла". Звезда считает, что имеет право на ошибки и принимает неидеальную.

"У меня нет купленных подписчиков и большой ТВ-аудитории, и я никогда бы не позволила себе постоянно унижать других. "А судьи кто?" – вечный вопрос. Но умные люди знают ответ на этот вопрос. Я также понимаю, что многие с синдромом жертвы, застряли в страданиях, запуганы, в оцепенении, в страхе жить. Но это уже давно не я. Я выбрала жить, любить, развиваться и одновременно донатить, освещать что творится в Украине, помогать".

Санта Димопулос подытожила, что заблокировала ботов и неадекватных лиц, упрекавших ее в видео. Она добавила, что "люди, живущие в интернете, без своего мнения, которыми руководят всю жизнь – это не народ Украины".

Я постоянно общаюсь с ребятами, которые на передовой, и задаю им много вопросов, один из которых – не бесит ли их, когда мы показываем свою жизнь? И представьте, ни один из них не сказал, что это неправильно! Напротив, они стоят на том, что за это борются. Осуждают всегда те, кто что-то себе запретил, и идет внутреннее напряжение и злоба, которую нужно на кого-то выплеснуть,

– подытожила знаменитость.

Видео с вечеринки в Версале:

Как реагировала сеть на этот раз

Подписчики Санты Димопулос и пользователи имеют разные мнения по этому поводу. Многие так и не согласились с артисткой:

"Санта, здесь дело не в том, что кто-то вас осуждает, берет на себя обязанности "судьи", просто есть такое понятие, как ощущение такта, понимание ситуации. Нужно понимать, что некоторые вещи "не ко времени" сейчас. .в такой сложный для страны период";

"Всегда с удовольствием смотрю ваши фото, но здесь вы снова пишете о страхе людей, что они застряли в "жертвах" и снова подтверждаете даже этим письмом свой цинизм… Ужасно! Вся Украина сидит без света и тепла в этот момент. И в чем мы после этого застряли, извините? Вы как бы в другом измерении";

"И относительно ребят, с другом недавно ездила в Херсон, говорит: бесит постоянный праздник у изголовья некоторых украинцев. Так что все относительно и все разные";

"Вы должны понимать, что есть люди, которые в силу определенных обстоятельств не могут выехать за пределы Украины".

"И им очень нелегко смотреть на чью-то беззаботную веселую жизнь. Ваше право постить на вашей странице то, что хотите, их право – отписка".

Остальные же ее поддерживают: